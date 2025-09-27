LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 83-83 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | Ellis porta la sfida all’overtime
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-85 22 per Zach LeDay in lunetta: vantaggio Olimpia. Inizia il primo overtime al Forum! I tempi regolamentari finiscono sul 83-83, si va quindi all’overtime! 83-83 Ellis pareggia i conti sulla sirena! Nuovo minuto di sospensione chiamato da Ettore Messina. 83-80 Edwards glaciale: bomba, vantaggio Virtus e time-out Messina. 12? rimasti sul cronometro. 80-80 Zach LeDay elude la difesa e pareggia! Altro time-out Ivanovic. Quinto fallo per Niang che finisce qui la sua partita con 42? da giocare ancora. 80-78 22 anche per LeDay. Time-out Ivanovic. 80-76 22 per Saliou Niang in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
