LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-68 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | perfetta parità a 5? dalla sirena finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Saliou Niang per il contro-sorpasso Virtus. 68-68 Carsen Edwards impatta nel punteggio! 66-68 22 per Quinn Ellis che vale il sorpasso Olimpia. 66-66 Semi-gancio di Booker per il nuovo pari. 66-64 Appoggio facile di Alston per il nuovo vantaggio Virtus. Time-out Ivanovic. 64-64 Tripla di Ricci per il pareggio! 64-61 Alley-oop di Booker su assist di Mannion! Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto dove la Virtus Bologna rimane avanti 64-59. 64-59 Bolmaro sulla sirena! 64-57 Alston da tre per il +7 Virtus. 61-57 12 per Luca Vildoza ai liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
