LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 64-59 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | bianconeri a +6 alla terza sirena i meneghini non mollano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Ivanovic. 64-64 Tripla di Ricci per il pareggio! 64-61 Alley-oop di Booker su assist di Mannion! Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto dove la Virtus Bologna rimane avanti 64-59. 64-59 Bolmaro sulla sirena! 64-57 Alston da tre per il +7 Virtus. 61-57 12 per Luca Vildoza ai liberi. 60-57 Quinn Ellis da due. 60-55 Smailagic in allontanamento. 58-55 22 anche per Shavon Shields in lunetta. 58-53 22 per Smailagic a cronometro fermo: Virtus ancora a +5. 56-53 Shavon Shields per il -3 Milano. 56-51 Alston schiaccia ed interrompe il digiuno offensivo della Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
