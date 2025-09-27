LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-49 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | le V-nere provano a dare una scossa nel terzo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-48 12 per Leandro Bolmaro a cronometro fermo. 54-47 Canestro “nel traffico” di Lorenzo Brown per provare a caricare l’Olimpia. 54-45 Assist pazzesco di Pajola per Morgan! La Virtus Bologna vola a +9. 52-45 Rubata di Pajola dalla rimessa, che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 50-45 Bomba di Shavon Shields per scuotere Milano. 50-42 Appoggio di ‘Momo’ Diouf per il break di 5-0 dei bianconeri. 48-42 Tripla di Alessandro Pajola allo scadere dei 24?! Inizia la ripresa all’Unipol Forum di Assago. 21:55 10 punti di Saliou Niang e 9 di Carsen Edwards tra le fila della Virtus Bologna, con 7 punti di Alessandro Pajola – 10 punti di Shavon Shields e 9 di Leandro Bolmaro invece per l’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
