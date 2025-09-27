LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 45-42 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | i bolognesi conservano tre punti di vantaggio dopo 20?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto sul punteggio di 45-42 per la Virtus Bologna. 45-42 Buona l’uscita della Virtus dal minuto di sospensione col canestro di Diouf su assist di Niang. 43-42 Altra giocata dell’ala ex Trento per il -1. Time-out Ivanovic. 43-40 Tripla perfetta di Shavon Shields per riportare Milano a -3. 43-37 Anche Pajola fa 12 a cronometro fermo. 42-37 12 anche per Carsen Edwards. 41-37 Lorenzo Brown lascia un libero sul ferro. 41-36 23 per Luca Vildoza a cronometro fermo. 39-36 22 per Devin Booker in lunetta e -3 Olimpia. 39-34 Tripla di Carsen Edwards per il +5! L’ex Bayern Monaco sta prendendo le misure, time-out Messina. 🔗 Leggi su Oasport.it
