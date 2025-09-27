LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 33-30 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | match in equilibrio anche nel secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-42 Altra giocata dell’ala ex Trento per il -1. Time-out Ivanovic. 43-40 Tripla perfetta di Shavon Shields per riportare Milano a -3. 43-37 Anche Pajola fa 12 a cronometro fermo. 42-37 12 anche per Carsen Edwards. 41-37 Lorenzo Brown lascia un libero sul ferro. 41-36 23 per Luca Vildoza a cronometro fermo. 39-36 22 per Devin Booker in lunetta e -3 Olimpia. 39-34 Tripla di Carsen Edwards per il +5! L’ex Bayern Monaco sta prendendo le misure, time-out Messina. 36-34 Appoggio di Shavon Shields per il -2 Olimpia. 36-32 Bomba di Derrick per il +4 Virtus! 33-32 Lorenzo Brown con un canestro di classe. 🔗 Leggi su Oasport.it
