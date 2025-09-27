LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 22-20 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | V-nere a +2 dopo 10? meneghini in scia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-30 Shavon Shields ancora a segno per il -1. 31-28 Saliou Niang col canestro da due. 29-28 Shields allo scadere dei 24?! Milano si rifà sotto, -1. 29-25 12 per Josh Nebo in lunetta. 29-24 Tripla da lontanissimo di Carsen Edwards! Ristabilito il +5. 26-24 22 ai liberi per Leandro Bolmaro per riportare Milano a -2. 26-22 Numero da ‘giocoliere’ di Bolmaro. 26-20 A bersaglio anche Diouf su assist di Hackett. 24-20 Appoggio di Carsen Edwards. Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto sul 22-20 per la Virtus Bologna sull’Olimpia Milano! 22-20 Bomba di ‘Pippo’ Ricci! -2 Olimpia, time-out Ivanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
