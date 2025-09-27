LIVE Trento-Brescia Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | al via la stagione del basket tricolore
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 17:49 Diverse le filosofie delle due squadre, poi, per quel che riguarda l’Europa: ancora una volta partecipazione all’EuroCup per la Dolomiti Energia, mentre la Germani ha intrapreso un cammino che al giorno d’oggi non prevede ritorni nel continente di qualunque tipo. 17:46 Filosofie opposte: tanto rinnovamento e, si spera, anche tanto puntare su giovani azzurri che molto hanno fatto ben vedere con le selezioni under da una parte, quella di Trento. E sostanziale mantenimento di tutto l’asse per Brescia, che a parte Massinburg (e Cotelli in panchina) è uguale a una stagione fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: trento - brescia
Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento
Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights
Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria
Supercoppa Italiana, Trento-Brescia alle 18, Virtus-Milano alle 20.45: tutto LIVE su Sky Sport Basket, NOW e in streaming #SkySport #SkySportBasket - X Vai su X
? -24h alla Supercoppa LBA 2025 Tutto pronto per il primo trofeo della stagione di LBA: si parte alle 18.00 con Trento-Brescia, a seguire (ore 20.45) Virtus Bologna-Milano! #Italbasket | #LBA Vai su Facebook
Trento-Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live - Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live ... sport.sky.it scrive
LIVE Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: prima semifinale incerta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della ... Si legge su oasport.it