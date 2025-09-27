CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 17:49 Diverse le filosofie delle due squadre, poi, per quel che riguarda l’Europa: ancora una volta partecipazione all’EuroCup per la Dolomiti Energia, mentre la Germani ha intrapreso un cammino che al giorno d’oggi non prevede ritorni nel continente di qualunque tipo. 17:46 Filosofie opposte: tanto rinnovamento e, si spera, anche tanto puntare su giovani azzurri che molto hanno fatto ben vedere con le selezioni under da una parte, quella di Trento. E sostanziale mantenimento di tutto l’asse per Brescia, che a parte Massinburg (e Cotelli in panchina) è uguale a una stagione fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: al via la stagione del basket tricolore