LIVE Trento-Brescia 75-88 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | Burnell trascina la Germani in finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 Termina qui il nostro racconto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Ricordiamo alle 20:45 l’appuntamento con la seconda semifinale, mentre per quel che riguarda questa dato della valutazione ancora più importante a favore di Brescia: 114-69. TOP SCORER – TRENTO: Steward 17; BRESCIA: Burnell 21 FINISCE QUI: è finale per la Germani Brescia, attende una tra Virtus Olidata Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. 75-88 Bayehe schiaccia contro ormai nessuno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: trento - brescia
Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento
Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights
Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria
DIRETTA LIVE - Trento e Brescia accendono il basket italiano nella prima semifinale della Supercoppa - X Vai su X
? -24h alla Supercoppa LBA 2025 Tutto pronto per il primo trofeo della stagione di LBA: si parte alle 18.00 con Trento-Brescia, a seguire (ore 20.45) Virtus Bologna-Milano! #Italbasket | #LBA - facebook.com Vai su Facebook
Basket: Supercoppa; Trento ko 75-88, Brescia in finale - È la Germani Brescia la prima finalista della Supercoppa Italiana di basket in corso di svolgimento al Forum di Assago, dopo aver battuto in rimonta l'Energia Dolomiti Trento (75- Si legge su ansa.it
Trento-Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live - Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live ... Come scrive sport.sky.it