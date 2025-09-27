LIVE Trento-Brescia 59-62 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | ultimi 10? infuocati per la prima semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 Leggero ritardo per l’inizio dell’ultimo quarto, siamo al terzo problema al tavolo di questa prima semifinale. TOP SCORER – TRENTO: Bayehe 13; BRESCIA: Ndour 15 Sfiora la tripla dai dieci metri Rivers dopo una gran stoppata di Burnell, Brescia ha decisamente ripreso ritmo, ma quelli che ci aspettano sono 10? di fuoco. 59-62 Viaggio in lunetta per Cournooh, 22 per lui. 59-60 Riceve sull’arco Jones, non ci pensa due volte e piazza la tripla del -1 Trento. 56-60 22 Burnell. Burnell subisce il fallo di Jakimovski nel tentativo di avvicinarsi a canestro, sono due tiri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: trento - brescia
Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento
Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights
Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria
DIRETTA LIVE - Trento e Brescia accendono il basket italiano nella prima semifinale della Supercoppa - X Vai su X
? -24h alla Supercoppa LBA 2025 Tutto pronto per il primo trofeo della stagione di LBA: si parte alle 18.00 con Trento-Brescia, a seguire (ore 20.45) Virtus Bologna-Milano! #Italbasket | #LBA - facebook.com Vai su Facebook
Trento-Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live - Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live ... Come scrive sport.sky.it
LIVE Trento-Brescia 51-47, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Ndour riavvicina la Germani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA- Segnala oasport.it