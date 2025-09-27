LIVE Trento-Brescia 59-62 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | ultimi 10? infuocati per la prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 Leggero ritardo per l’inizio dell’ultimo quarto, siamo al terzo problema al tavolo di questa prima semifinale. TOP SCORER – TRENTO: Bayehe 13; BRESCIA: Ndour 15 Sfiora la tripla dai dieci metri Rivers dopo una gran stoppata di Burnell, Brescia ha decisamente ripreso ritmo, ma quelli che ci aspettano sono 10? di fuoco. 59-62 Viaggio in lunetta per Cournooh, 22 per lui. 59-60 Riceve sull’arco Jones, non ci pensa due volte e piazza la tripla del -1 Trento. 56-60 22 Burnell. Burnell subisce il fallo di Jakimovski nel tentativo di avvicinarsi a canestro, sono due tiri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

