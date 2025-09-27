CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 51-45 Dalla media Ndour imbeccato da Della Valle, si riavvicina Brescia. 51-43 Risposta di Ivanovic da oltre l’arco. 51-40 Ancora Steward, si è decisamente acceso. 49-40 Rivers abbranca un pallone importante sul tiro sbagliato da della valle, appoggia al vetro e segna e con 3? di terzo quarto trascorsi c’è timeout da parte di Cancellieri. 49-38 Bilan si avvicina a canestro e segna. 49-36 Steward con la realizzazione a una mano dalla media. 47-36 Miro Bilan si muove in mezzo a due uomini e appoggia a canestro di classe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-Brescia 45-32, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto