CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 TOP SCORER – TRENTO: Bayehe 10; BRESCIA: Ndour, Burnell 7 Finisce così il secondo quarto, è una Trento molto convincente in questa prima metà di gara. 45-32 Ancora in transizione Cheickh Niang, molto interessante le cose fatte vedere da questo 17enne che è della nidiata dei giovani di Trento. 43-32 Schiacciata in transizione di Jogela, rapidissimo 4-0 Trento. 41-32 Cheickh Niang che trova una splendida azione per realizzare! 39-32 Realizza l’aggiuntivo Ndour. Nel frattempo è scivolato anche Bayehe, che va in panchina avvertendo un dolore all’anca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-Brescia 45-32, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: bianconeri in gran spolvero all’intervallo