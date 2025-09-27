LIVE Trento-Brescia 26-20 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | primo quarto dominato da Bayehe
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 29-22 Forray colpisce ancora: è la tripla dell’uomo eterno di Trento. 26-22 Inizia il secondo quarto e c’è subito l’appoggio di Mobio. TOP SCORER – TRENTO: Bayehe 10; BRESCIA: Bilan, Burnell, Rivers 4 26-20 DeVante’ Jones buca la difesa di Brescia! Germani praticamente ferma sulle gambe, lui lo vede e arriva fino in fondo: finisce così il primo quarto. 24-20 Due liberi di Jones, che fa 12. Primo timeout di giornata, è Cotelli che lo chiama. 23-20 Mezzo miracolo (quasi) spalle a canestro di Burnell al limite dei 24. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: trento - brescia
Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento
Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights
Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria
Supercoppa Italiana, Trento-Brescia alle 18, Virtus-Milano alle 20.45: tutto LIVE su Sky Sport Basket, NOW e in streaming #SkySport #SkySportBasket - X Vai su X
? -24h alla Supercoppa LBA 2025 Tutto pronto per il primo trofeo della stagione di LBA: si parte alle 18.00 con Trento-Brescia, a seguire (ore 20.45) Virtus Bologna-Milano! #Italbasket | #LBA Vai su Facebook
Trento-Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live - Brescia, risultato della semifinale di Supercoppa italiana in diretta live ... Come scrive sport.sky.it
| Aquila Trento vs Germani Brescia: diretta (26-22 con 8:23, 2Q) | Supercoppa - Riparte con una bella azione la Germani di Cotelli, Mobio riporta i suoi a - Si legge su pianetabasket.com