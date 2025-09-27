CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 29-22 Forray colpisce ancora: è la tripla dell’uomo eterno di Trento. 26-22 Inizia il secondo quarto e c’è subito l’appoggio di Mobio. TOP SCORER – TRENTO: Bayehe 10; BRESCIA: Bilan, Burnell, Rivers 4 26-20 DeVante’ Jones buca la difesa di Brescia! Germani praticamente ferma sulle gambe, lui lo vede e arriva fino in fondo: finisce così il primo quarto. 24-20 Due liberi di Jones, che fa 12. Primo timeout di giornata, è Cotelli che lo chiama. 23-20 Mezzo miracolo (quasi) spalle a canestro di Burnell al limite dei 24. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-Brescia 26-20, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: primo quarto dominato da Bayehe