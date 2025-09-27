CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.45 Liberi a disposizione di Bilan, 02. 8-12 Tripla direttamente dalla rimessa di Bayehe. 5-12 Coppia di liberi che Cheikh Niang regala a Rivers, c’è il 22. 5-10 Trovato sotto canestro Mawugbe, inevitabile la schiacciata. 3-10 Realizza l’aggiuntivo Ivanovic. 3-9 Gran cosa di Ivanovic, penetra, cambia mano, segna e avrà anche l’aggiuntivo. Momento di stasi per le due squadre (e due falli per Battle), 3? trascorsi nel primo quarto. 3-7 Tripla di Battle ed è il primo canestro ufficiale di Trento in stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-Brescia 0-0, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: inizia la semifinale!