LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | tra poco la Superpole Bulega deve giocarsi il tutto per tutto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sarà letteralmente l’ora della verità per il nostro Nicolò Bulega, chiamato ad arginare la furia di Toprak Razgatlioglu. 10:38 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano poco più di venti minuti alla Superpole, primo segmento del sabato di Aragon! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega cerca la disperata rimonta mondiale. Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si sono spartiti i due turni di prove libere della Superbike che si sono svolti ieri al Motorland Aragon in Spagna. Ieri mattina era stato il pilota della BMW a far segnare il miglior tempo (1’48”385), mentre nella seconda sessione è stato Bulega a chiudere in testa le FP2 (1’48”736) anche perché il pilota turco non è riuscito a migliorare il suo miglior giro. 🔗 Leggi su Oasport.it
