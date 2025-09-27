LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | tra poco la Superpole Bulega deve giocarsi il tutto per tutto

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sarà letteralmente l’ora della verità per il nostro Nicolò Bulega, chiamato ad arginare la furia di Toprak Razgatlioglu. 10:38 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano poco più di venti minuti alla Superpole, primo segmento del sabato di Aragon! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega cerca la disperata rimonta mondiale. Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si sono spartiti i due turni di prove libere della Superbike che si sono svolti ieri al Motorland Aragon in Spagna. Ieri mattina era stato il pilota della BMW a far segnare il miglior tempo (1’48”385), mentre nella seconda sessione è stato Bulega a chiudere in testa le FP2 (1’48”736) anche perché il pilota turco non è riuscito a migliorare il suo miglior giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live superbike gp aragon 2025 in diretta tra poco la superpole bulega deve giocarsi il tutto per tutto

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: tra poco la Superpole. Bulega deve giocarsi il tutto per tutto

In questa notizia si parla di: superbike - aragon

Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre

Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

Superbike Aragon, l'analisi del circuito dei tecnici Brembo: la storia e i punti di frenata di un weekend da (possibile) record

LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: tra poco la Superpole. Bulega deve giocarsi il tutto per tutto - Mancano poco più di venti minuti alla Superpole, primo segmento del sabato ... Segnala oasport.it

live superbike gp aragonDiretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole e gara-1 GP Aragona 2025 (oggi sabato 27 settembre) - 1 GP Aragona 2025 oggi sabato 27 settembre: orari, cronaca, risultati e classifiche. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Superbike Gp Aragon