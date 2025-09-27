LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | record della pista per Bulega nelle prime battute della Superpole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Parte anche Bulega, sono i momenti decisivi di questo turno. -3 minuti: errore alla uno per Razgatlioglu che vanifica il giro, ci deve riprovare. -4 minuti: Razgatlioglu si lancia, vediamo come risponde. -5 minuti: i piloti rientrano in pista per il secondo giro lanciato. Vediamo cosa si inventa il turco. -6 minuti: Anche Razgatlioglu al colloquio con il team in attesa di lanciarsi nuovamente e migliorarsi nelle battute finali. -7 minuti: Andrea Iannone al momento è invece undicesimo con oltre un secondo di scarto. Bulega ai box. -8 minuti: Razgatlioglu vola al terzo settore, ma rimane dietro a Bulega! Adesso il gap è di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - aragon
Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre
Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji
Superbike Aragon, l'analisi del circuito dei tecnici Brembo: la storia e i punti di frenata di un weekend da (possibile) record
TOPRAK RAZGATLIOGLU è il grande favorito ad Aragon: ci tiene a battere i rivali ducatisti, ai quali lancia una frecciatina. #worldsbk #superbike #aragonworldsbk #toprakrazgatlioglu #bmw #corsedimoto - X Vai su X
La Yamaha R9, che ha ottenuto già il titolo costruttori nel Mondiale Supersport, è stata ulteriormente limitata, togliendogli 800 giri/min da Aragon in poi. #MemasGP #WorldSBK #WSBK #SBK #Superbike #WorldSuperbike #Aragon #Yamaha #YamahaRacing - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: tra poco la Superpole. Bulega deve giocarsi il tutto per tutto - Mancano poco più di venti minuti alla Superpole, primo segmento del sabato ... Si legge su oasport.it
Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole e gara-1 GP Aragona 2025 (oggi sabato 27 settembre) - 1 GP Aragona 2025 oggi sabato 27 settembre: orari, cronaca, risultati e classifiche. ilsussidiario.net scrive