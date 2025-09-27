LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | record della pista per Bulega nelle prime battute della Superpole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Parte anche Bulega, sono i momenti decisivi di questo turno. -3 minuti: errore alla uno per Razgatlioglu che vanifica il giro, ci deve riprovare. -4 minuti: Razgatlioglu si lancia, vediamo come risponde. -5 minuti: i piloti rientrano in pista per il secondo giro lanciato. Vediamo cosa si inventa il turco. -6 minuti: Anche Razgatlioglu al colloquio con il team in attesa di lanciarsi nuovamente e migliorarsi nelle battute finali. -7 minuti: Andrea Iannone al momento è invece undicesimo con oltre un secondo di scarto. Bulega ai box. -8 minuti: Razgatlioglu vola al terzo settore, ma rimane dietro a Bulega! Adesso il gap è di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

