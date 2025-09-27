LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu vince in volata su Bulega
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.38 Non è stato un dominio quello di Razgatlioglu, ma una sfida eccezionale con la Ducati dell’azzurro Bulega, vince sul traguardo per 30 millesimi il turco. Grande prestazione di Lowes, ottimo anche Petrucci quarto, in top ten anche Iannone, Locatelli e Bassani. 14.37 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1 del GP di Aragon di SBK: 1) Toprak Razgatlioglu (#1) – BMW M1000RR – Giri: 18 – Distacco: LEAD LEAD – Tempi: 1’49.106 1’49.049 – Vel: 313 314 2) Nicolo Bulega (#11) – Ducati Panigale V4R – Giri: 18 – Distacco: +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
