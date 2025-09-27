LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu e Bulega si sfidano per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 BULEGAAAAAAA supera Razgatlioglu, che staccata in curva, sfida estremamente emozionante. -14 Bulega segue ad un decimo Razgatlioglu, il pilota della Ducati studia il possibile attacco. -15 Caduta per Tarran Mackenzie su Ducati. -16 Bautista sale quinto, superato Alex Lowes in leggera difficoltà. -17 RAZGATLIOGLU, che spettacolo, sorpasso su Bulega. Battaglia è aperta. -17 BULEGAAAAA non perde tempo, infila Razgatlioglu per la testa della gara. -18 Petrucci quarto beffa Alex Lowes, Iannone e Locatelli settimo e ottavo in classifica. -18 Razgatlioglu si prende subito la testa della gara, Bulega supera Lowes dopo una prima curva complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

