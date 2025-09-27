LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | pole e record della pista per Bulega Razgatlioglu insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Al momento è tutto, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 14.00 con gara-1! A più tardi, grazie per averci seguito! 11.20 Questa la griglia di partenza per gara-1   Nicolò Bulega. Toprak Razgatlioglu. Alex Lowes. Sam Lowes. Danilo Petrucci. Alvaro Bautista. Andrea Iannone. Jonathan Rea. Andrea Locatelli. Remy Gardner. Axel Bassani. Micheal van der Mark. Xavi Vierge. Dominique Aegerter. Ryan Vickers. Garrett Gerloff. Yari Montella. Tarran Mackanzie. Bahattin Sofuoglu. Micheal Rinaldi. Thomas Bridewall. Zaqhwan Zaidi. 11.17 Prove di partenza adesso per i piloti in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

