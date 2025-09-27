CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Tutto pronto per gara-1 del GP di Aragon di Sbk. 13.54 Bulega deve partire bene se vuole vincere, la sfida con Razgatlioglu sarà estremamente serrata. 13.49 Bulega ha il passo per poter vincere davanti al campione turco. 13.45 I fratelli Lowes partono al terzo e quarto posto con Alex davanti a Sam. 13.41 In fondo alla griglia Yari Montella diciassettesimo e ventesimo Rinaldi. 13.37 Buona qualifica per Petrucci quinto e Iannone settimo, Locatelli fa in massimo rimanendo in top ten. 13.32 Bulega con un giro strepitoso conquista una pole position straordinaria davanti al diretto rivale Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: parte gara-1!