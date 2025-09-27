LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | comincia la Superpole!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 minuti: i piloti sono entrati in pista. -15 minuti: ci sarà una penalità per Axel Bassani, che partirà ultimo in gara-1 per non aver rispettato il regime di bandiera gialla. SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA SUPERPOLE! 10.58 Temperature più alte rispetto alla mattina. Inutile dire che i favoriti saranno Bulega e Razgatlioglu. Rebus Iannone: sarà proprio lui a sparigliare le carte? Lo scopriremo tra poco. 10.56 Buone condizioni sul tracciato di Aragon. I piloti si preparano ai box prima di salire in moto. 10.55 Ricordiamo che i piloti avranno soltanto 15 minuti per poter provare a conquistare la pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - aragon
Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre
Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji
Superbike Aragon, l'analisi del circuito dei tecnici Brembo: la storia e i punti di frenata di un weekend da (possibile) record
TOPRAK RAZGATLIOGLU è il grande favorito ad Aragon: ci tiene a battere i rivali ducatisti, ai quali lancia una frecciatina. #worldsbk #superbike #aragonworldsbk #toprakrazgatlioglu #bmw #corsedimoto - X Vai su X
La Yamaha R9, che ha ottenuto già il titolo costruttori nel Mondiale Supersport, è stata ulteriormente limitata, togliendogli 800 giri/min da Aragon in poi. #MemasGP #WorldSBK #WSBK #SBK #Superbike #WorldSuperbike #Aragon #Yamaha #YamahaRacing Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: tra poco la Superpole. Bulega deve giocarsi il tutto per tutto - Mancano poco più di venti minuti alla Superpole, primo segmento del sabato ... Secondo oasport.it
Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole e gara-1 GP Aragona 2025 (oggi sabato 27 settembre) - 1 GP Aragona 2025 oggi sabato 27 settembre: orari, cronaca, risultati e classifiche. Come scrive ilsussidiario.net