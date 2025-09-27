LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | comincia la Superpole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 minuti: i piloti sono entrati in pista. -15 minuti: ci sarà una penalità per Axel Bassani, che partirà ultimo in gara-1 per non aver rispettato il regime di bandiera gialla. SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA SUPERPOLE! 10.58 Temperature più alte rispetto alla mattina. Inutile dire che i favoriti saranno Bulega e Razgatlioglu. Rebus Iannone: sarà proprio lui a sparigliare le carte? Lo scopriremo tra poco. 10.56 Buone condizioni sul tracciato di Aragon. I piloti si preparano ai box prima di salire in moto. 10.55 Ricordiamo che i piloti avranno soltanto 15 minuti per poter provare a conquistare la pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it

