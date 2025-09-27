LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | Bulega all’ultima chiamata

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega cerca la disperata rimonta mondiale. Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si sono spartiti i due turni di prove libere della Superbike che si sono svolti ieri al Motorland Aragon in Spagna. Ieri mattina era stato il pilota della BMW a far segnare il miglior tempo (1’48”385), mentre nella seconda sessione è stato Bulega a chiudere in testa le FP2 (1’48”736) anche perché il pilota turco non è riuscito a migliorare il suo miglior giro. Nella classifica combinata delle due sessioni è il pilota della BMW a prevalere, staccando Bulega di circa tre decimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

