LIVE Sinner-Atmane ATP Pechino 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.07 Terminato il riscaldamento, il primo a servire sarà Atmane! 9.04 Atmane è alla quarta partita nel torneo, visto che per raggiungere gli ottavi di finale è dovuto partire dalle qualificazioni. 9.02 Tennisti in campo! Dopo il sorteggio può iniziare il riscaldamento! 8.58 Aspettando Sinner, vi informiamo che anche domani sarà una giornata importante per il tennis italiano: Musetti e Cobolli giocheranno i loro ottavi di finale, rispettivamente contro Mannarino e Tien! 8.55 Pochi minuti ancora e poi entreranno in campo i tennisti! Ricordiamo che l’ingresso in campo è fissato per le 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
