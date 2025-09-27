LIVE Sinner-Atmane ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti ancora per l’ingresso in campo del numero 1 d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano pochi minuti all’ingresso in campo del nostro numero 1 il quale dovrà sfidare Terence Atmane per accedere ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino! Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Jannik Sinner e Terence Atmane, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Pechino che l’azzurro vinse nel 2023 in finale contro Daniil Medvedev. L’altoatesino è, ovviamente, il favorito per la vittoria di questo incontro come per il trionfo finale, ma nessun avversario è da sottovalutare, soprattutto con un rovescio mancino come quello del transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

