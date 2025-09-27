LIVE Sinner-Atmane ATP Pechino 2025 in DIRETTA | in mattinata l’ottavo di finale contro il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Jannik Sinner e Terence Atmane, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Pechino che l’azzurro vinse nel 2023 in finale contro Daniil Medvedev. L’altoatesino è, ovviamente, il favorito per la vittoria di questo incontro come per il trionfo finale, ma nessun avversario è da sottovalutare, soprattutto con un rovescio mancino come quello del transalpino. Dopo la sconfitta in finale degli US Open contro Alcaraz, Sinner ha dichiarato di voler cambiare qualcosa nel suo gioco per cercare di superare nuovamente il numero 1 spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: in mattinata l’ottavo di finale contro il francese

