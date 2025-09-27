LIVE Sinner-Atmane 6-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set contro un ottimo francese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottima prima palla di Atmane. 15-0 Non entra in campo la risposta di Sinner. Seconda palla ad inizio game il francese. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE IL FRANCESE!! 6-4 SET SINNER!! Jannik chiude il primo parziale con l’ace!! Bravissimo Sinner, con Atmane che sta giocando benissimo, soprattutto in difesa. L’azzurro continua a variare il suo gioco, rischiando tantissimo, ma alla fine vince il set! A-40 Sinner è sempre profondo e costringe all’errore Atmane che manda il dritto in rete!! Altro set point!! 40-40 Esce il dritto lungolinea di Jannik. Atmane annulla il set point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Atmane 6-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set contro un ottimo francese!

