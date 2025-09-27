LIVE Sinner-Atmane 6-4 5-7 6-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro rischia ma porta a casa la sfida contro un ostico francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Sinner gioca moltissime palle corte e tantissimi serve and volley, ossia delle giocate che sono note non essere completamente nelle sue corde. Lo ha detto stesso lui, ossia che nel corso di questo torneo, e come possiamo immaginare anche per i successivi in vista delle Finals di Torino, il margine di errore sarebbe stato molto più ampio rispetto al solito, visto che normalmente sbaglia davvero poco, quasi mai. 11.30 Tutto sommato oggi abbiamo visto un buon Jannik che, ripetiamo, sta cercando di implementare nel suo stile di gioco dei colpi che non gli sono naturali: ciò significa rischiare tantissimo e perdere molti punti che, contro avversari come Atmane, possono risultare davvero pericolosi per l’esito del match! 6-0 FINISCE QUI!! VINCE SINNER!! Atmane non ne aveva più, con Jannik che comunque gioca un inizio di terzo set molto attento e accede ai quarti di finale contro Maroszan! 40-15 In rete il dritto di Atmane. 🔗 Leggi su Oasport.it

