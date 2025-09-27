LIVE Sinner-Atmane 6-4 5-7 3-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro che vede i quarti di finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 DOPPIO BREAK SINNER!! Bravissimo Jannik a mantenere il ritmo alto nonostante le difficoltà che lui stesso si sta mettendo per vai delle variazione che quasi si obbliga a fare!! Atmane è calato e l’azzurro riesce ad ottenere il doppio break, sperando sia decisivo! Seconda. 40-A IL PASSANTE DI SINNER!! Jannik vuole chiudere il match! Trova il passante di dritto incrociato e può giocare la terza palla break del game! 40-40 Se ne va anche questa palla break! Atmane gioca un grandissimo punto resistendo alla risposta di Sinner che lo aveva messo nei guai. 🔗 Leggi su Oasport.it
