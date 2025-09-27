LIVE Sinner-Atmane 6-4 5-7 1-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | subito break in apertura di terzo set per l’altoatesino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 SUBITO BREAK!! Minuscolo calo di Atmane, Sinner ne approfitta e gioca come meglio sa conquistando subito il break!! 0-40 IL DRITTO VINCENTE DI SINNER!! Jannik aggressivo già dalla risposta, tre palle break fondamentali!! Seconda. 0-30 Rovescio in contropiede vincente per Sinner!! 0-15 Palla corta in rete del francese!! INIZIA IL SECONDO SET, SERVE ATMANE! 5-7 SET ATMANE. Altro errore di dritto di Sinner, si va al terzo e decisivo set con il francese che non perdona alcuni passaggi a vuoto dell’azzurro. Atmane sta giocando un match pazzesco, la partita si complica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Atmane 6-4 5-7 1-0, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: subito break in apertura di terzo set per l’altoatesino!

