4-5 GAME ATMANE. Grandissimo gioco portato a casa dal francese che mette in campo le prime giuste per tornare in vantaggio, visto che Sinner sembrava pronto e capace di strappargli il break decisivo: il nostro azzurro, dopo la piccola pausa, servirà per restare nel set! A-40 Con la prima in campo Atmane è invalicabile. Altro servizio vincente. 40-40 Questa volta il dritto in uscita dal servizio esce, game in parità!! Seconda. 40-30 Servizio e dritto del francese che è costretto a puntare alle righe, e le trova. 30-30 Ace di Atmane. 15-30 Grandissima risposta di Sinner che trova un colpo profondissimo e che Atmane non può tenere in campo!! 15-15 Doppio fallo, il primo del suo match.

LIVE Sinner-Atmane 6-4 4-5, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l'azzurro serve per restare nel secondo set