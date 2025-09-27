LIVE Sinner-Atmane 6-4 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | nuovo break per l’azzurro grazie agli errori del francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 BREAK SINNER. Strano passaggio a vuoto anche per Atmane che commette degli errori di timing abbastanza netti. Altro break per il numero uno italiano che non ha dovuto fare niente di speciale per tornare in vantaggio! 0-40 Smash orribile del francese, che butta a terra la racchetta!! 0-30 Erroraccio di dritto di Atmane!! 0-15 Sinner raggiunge la palla corta e chiude con il vincente!! 2-2 BREAK ATMANE. Game a vuoto di Sinner. 0-40 Altro errore, questa volta di rovescio. Tre palle break per Atmane. 0-30 Errore di dritto di Sinner. Seconda palla. 0-15 Serve and volley di Sinner che sbaglia la volée. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Atmane 6-4 3-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: nuovo break per l’azzurro grazie agli errori del francese

