LIVE Sinner-Atmane 5-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Serve and volley, con la prima vincente per Sinner: se ne va la prima palla break! 15-40 Doppia palla break per Atmane. In rete il dritto di Sinner. 15-30 Atmane fa una difesa incredibile ma Sinner, con il colpo successivo, toglie il tempo al francese che non riesce a far passare lo slice!! 0-30 In rete il dritto di Jannik, secondo gratuito del set per l’azzurro. Seconda palla. 0-15 Atmane trova un grande dritto e costringe Sinner all’errore!! 5-4 GAME ATMANE. Il francese resiste grazie al servizio che lo salva. Sinner gioca un grande game ma non riesce, per meriti dell’avversario, ha trovare il secondo e decisivo break del primo set, che dovrà andarsi a prendere in battuta dopo il cambio campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Atmane 5-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il primo set!

In questa notizia si parla di: sinner - atmane

