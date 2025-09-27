LIVE Sinner-Atmane 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 GAME ATMANE. Il francese ha servito benissimo, con la prima in campo è un altro giocatore: Sinner ha potuto fare poco e nulla, con l’altoatesino che nel game precedente ha deciso di rischiare provando colpi che nella normalità non sarebbero proprio nel suo repertorio. Giusto rischiare, anche sbagliando ma con l’obiettivo primario di migliorarsi continuamente! 40-0 Prima vincente di Atmane. 30-0 Esce di pochissimo la risposta di Jannik. 15-0 Non resta in campo il lob di Sinner. 3-1 CONFERMA IL BREAK SINNER!! Questa volta la palla corta gli porta un punto ed è quello decisivo per confermare il game! A-40 Esce il dritto di Atmane!! 40-40 Ace di Sinner, che annulla palla break!! 40-A Altra palla corta sbagliata da Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

