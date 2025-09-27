LIVE Sinner-Atmane 3-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 GAME ATMANE. Il francese ha servito benissimo, con la prima in campo è un altro giocatore: Sinner ha potuto fare poco e nulla, con l’altoatesino che nel game precedente ha deciso di rischiare provando colpi che nella normalità non sarebbero proprio nel suo repertorio. Giusto rischiare, anche sbagliando ma con l’obiettivo primario di migliorarsi continuamente! 40-0 Prima vincente di Atmane. 30-0 Esce di pochissimo la risposta di Jannik. 15-0 Non resta in campo il lob di Sinner. 3-1 CONFERMA IL BREAK SINNER!! Questa volta la palla corta gli porta un punto ed è quello decisivo per confermare il game! A-40 Esce il dritto di Atmane!! 40-40 Ace di Sinner, che annulla palla break!! 40-A Altra palla corta sbagliata da Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - atmane
Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik
ATP Cincinnati 2025, la rivelazione Atmane affronterà Sinner in semifinale. Avanza Shelton
Clamoroso a Cincinnati: la rivelazione Atmane elimina Rune e sfiderà Sinner! Shelton schiacciasassi
#Sinner-#Atmane: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi a Pechino in tempo reale - X Vai su X
Sabato 27 Settembre ore 09.00 Sinner- Atmane #janniksinner ##tennis #atp #atpworldtour #beijing #china #ChinaOpen2025 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Atmane: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi a Pechino in tempo reale - Dopo il ko nella finale degli Us Open, il fuoriclasse altoatesino ha ripreso la propria marcia con il successo contro Cilic nel 1° turno dell'Atp 500 cinese ... Lo riporta tuttosport.com
LIVE Alle 9 Sinner sfida Atmane per un posto nei quarti a Pechino - Dopo i dubbi di ieri per la distorsione alla caviglia rimediata nel match del primo turno contro Baez, Carlos Alcaraz è in campo per l'allenamento a Tokyo. Da gazzetta.it