Seconda su palla break del francese. 40-A Questa volta riesce la palla corta ma il passante successivo non resta in campo di pochissimo. Seconda. 40-40 Altro tentativo di palla corta, che finisce in rete: Sinner lo ha detto che il margine di errore sarebbe stato più ampio, e cosi è. Seconda palla. 40-30 Prima palla vincente!! 30-30 Sinner prova la palla corta ma la palla finisce in corridoio. 30-15 In rete il dritto di Jannik. Seconda palla. 30-0 Servizio e rovescio incrociato vincente! Seconda palla. 15-0 Impossibile tenere il rovescio di Sinner! Atmane ci prova ma l'italiano fa muro con i suoi colpi, portando il francese all'errore! Seconda.

LIVE Sinner-Atmane 2-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: break in apertura di match per l'altoatesino!