LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-9.5 Fleetwood e Rose allungano ancora per l’Europa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 Rose c’è! USA-Europa 3,5-9,5: FleetwoodRose battono SchefflerDeChambeau 3&2! 23.29 Fleetwood non imbuca da distanza abbastanza corta alla 16, palla che gira via dalla buca. Ora tocca a Rose cercare di chiudere il match. 23.28 Perfetto dentro il fairway anche il tee shot di McIlroy alla 18. 23.28 Corto il putt lungo di Scheffler alla 16, di poco ma corto. 23.27 Fairway di destra per Lowry alla 18. 23.26 Rose va un pochino lungo da fuori green alla 16. 23.25 Buon approccio di Fleetwood da fuori green alla 16, nel match 2 che è pressoché in mano all’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

