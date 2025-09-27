LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 tre fourball incerti ma europei avanti in tutti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20 Pazzesco Justin Thomas, la mette a un paio di passi (letterali), anzi anche meno, dalla bandiera. E mette pressione a McIlroy. 23.19 In green Scheffler alla 16, mentre Rose ne era finito appena fuori. 23.17 Grande approccio di Sam Burns alla 14, attenzione perché può essere un segnale in chiave USA. 23.16 Situazione generale Justin ThomasCameron Young (16) 1UP Rory McIlroyShane Lowry Scottie SchefflerDeChambeau (15) 3UP Tommy FleetwoodJustin Rose J.J. SpaunXander Schauffele (14) 1UP Jon RahmSepp Straka Sam BurnsPatrick Cantlay (14) 1UP Tyrell HattonMatt Fitzpatrick 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Segnala oasport.it
Ryder Cup 2025 live golf scores, results, highlights from Day 2 foursomes, four-ball matches - The Sporting News is tracking live scores and standings updates for each day of the 2025 Ryder Cup. Si legge su msn.com