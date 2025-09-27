CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 Grave errore di Scheffler che tocca male il putt con la palla che finisce a destra. Fleetwood può vincere la nove e portare l’Europa sul 2UP 21.11 Burns non sbaglia un putt per lui comodo e pareggia la sette. 21.10 Cantlay sbaglia il putt per il par, più vicino Burns che può pareggiare la buca. 21.09 A destra il putt di Fitzpatrick che fallisce l’occasione di vincere la sette. 21.09 In green McIlroy che però è il più lontano dei tre dalla buca. Due putt lunghi però anche per gli americani per provare il birdie. 21.07 Ancora un colpo sbagliato per Lowry. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, spettacolo ed equilibrio nei Fourballs