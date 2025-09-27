CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Bene i primi due colpi davanti alla folla americana di Straka e Rahm. 18:58 Driverà per primo Jon Rahm. A seguire Straka sul tee della 1. 18:57 Niente da fare anche per Camero Young. Match n.1 sempre in parità. Si va verso il tee della 3. 18:56 Non cala il birdie Rory alla 2. La palla rimane a sinistra. 18:56 E così è. Anche match 2 in parità dopo la prima buca. 18:55 Bravissimo ROSE che tira dentro il birdie. Scheffler e DeChambeau però sono molto vicini. La buca finirà in pareggio presumibilmente. 18:55 Pronto anche il 3° match sul tee dalla 1. 18:53 McIlroy marca stretto Cameron Young alla 2 e replica lo stesso colpo dal rough. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, primi due fourball in parità. Partito ora Rahm!