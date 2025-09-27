LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 persiste l’equilibrio nei Fourball
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10 Troppo forte il putt per il birdie di Straka alla undici con la palla che finisce lunga. Rahm era finito in rough con il secondo colpo ed ha giocato un buon approccio, ma nessuno dei due europei avrà un comodo putt di ritorno 22.08 In bunker il secondo colpo di Young. 22.07 McIlroy si mette ai piedi del green con il secondo colpo dal bunker. Ha sbagliato invec Lowry finendo tra il pubblico. 22.06 Largo a sinistra il secondo colpo di DeChamneau che si deve inventare un gran putt per il birdie. 22.05 Forte del gran colpo di Fleetwood Rose va all’attacco e si mette ancora più vicino del compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Segnala oasport.it
Ryder Cup live scores for Saturday Day 2 afternoon fourballs, where to watch - What's going to happen in the Saturday afternoon fourballs? Si legge su msn.com