22.10 Troppo forte il putt per il birdie di Straka alla undici con la palla che finisce lunga. Rahm era finito in rough con il secondo colpo ed ha giocato un buon approccio, ma nessuno dei due europei avrà un comodo putt di ritorno 22.08 In bunker il secondo colpo di Young. 22.07 McIlroy si mette ai piedi del green con il secondo colpo dal bunker. Ha sbagliato invec Lowry finendo tra il pubblico. 22.06 Largo a sinistra il secondo colpo di DeChamneau che si deve inventare un gran putt per il birdie. 22.05 Forte del gran colpo di Fleetwood Rose va all'attacco e si mette ancora più vicino del compagno di squadra.

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, persiste l’equilibrio nei Fourball