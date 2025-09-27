LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 per gli europei vantaggio in tutti i fourball
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 DeChambeau alla 15, che più che una buca è un inferno per chiunque, e gioca una gran palla con backspin che si ferma vicino al bordo green, può essere una chance nel match in cui gli USA sono messi peggio. 22.59 Siamo prossimi ad assistere a un’ora e mezza ricchissima di possibili capovolgimenti di fronte. Con un solo match 3 up (europeo) e tre 1 up può ancora succedere qualsiasi cosa, e un esempio (a favore Europa) lo si è visto bene anche a Roma, come parecchi memori del Marco Simone ricordano. 22.57 Rahm con il putt che pareggia la buca 13, Europa ancora avanti su tutta la linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Si legge su oasport.it
Ryder Cup 2025 live golf scores, results, highlights from Day 2 foursomes, four-ball matches - The Sporting News is tracking live scores and standings updates for each day of the 2025 Ryder Cup. Lo riporta msn.com