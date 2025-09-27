CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 DeChambeau alla 15, che più che una buca è un inferno per chiunque, e gioca una gran palla con backspin che si ferma vicino al bordo green, può essere una chance nel match in cui gli USA sono messi peggio. 22.59 Siamo prossimi ad assistere a un’ora e mezza ricchissima di possibili capovolgimenti di fronte. Con un solo match 3 up (europeo) e tre 1 up può ancora succedere qualsiasi cosa, e un esempio (a favore Europa) lo si è visto bene anche a Roma, come parecchi memori del Marco Simone ricordano. 22.57 Rahm con il putt che pareggia la buca 13, Europa ancora avanti su tutta la linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, per gli europei vantaggio in tutti i fourball