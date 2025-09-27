LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 infortunio per Hovland cambiano i Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 EAGLE!!! Non sbaglia Shane Lowry che legge benissimo un putt lunghissimo e porta l’Europa 1UP nel primo incontro. 19.27 Impreciso il putt per il birdie di Hatton alla uno. McIlroy fallisce il tentativo per l’eagle alla quattro. 19.26 Basso il putt per l’eagle di JT alla quattro. McIlroy e Lowry potranno provarci per vincere la buca. 19.24 Rose non sbaglia il putt per il birdie alla tre e vince la buca. Europa avanti nel secondo match, in cui Justin Rose è partito fortissimo. 19.22 Viene comunicato che Hovland già non era al meglio delle ultime quattro buche del Foursome, ragion per cui Hatton già si stava riscaldando. 🔗 Leggi su Oasport.it
