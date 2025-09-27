LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 il ‘Vecchio Continente’ cerca lo strappo nei Foruballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 SBAGLIA JT! Il putt dell’americano è troppo forte, sbatte contro la buca ed esce. Tutto blu il leaderboard dei Fourballs. 22.34 NON SBAGLIA RORY!!! McIlroy va a segno dalla media distanza e trova il birday alla quattordici. Justin Thomas deve salvare la buca. 22.33 TOMMY FLEETWOOD!!! Putt con il contagiri per l’inglese con la palla che cade in buca. Birdie dell’europeo che si difende con questo putt dal super terzo colpo di Scheffler. 22.32 In contemporanea sia Spaun alla dodici che Lowry alla quattordici sfiorano il birdie. 22.31 Brutto putt di Schauffele alla dodici. 🔗 Leggi su Oasport.it
