LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 grande spettacolo ad inizio Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Finiscono nel rough i tee shot di Cantlay e Fitpatrick, all’ingresso del green quello di Hatton. 19.52 Questo il putt imbucato da Lowry: Of course he holed it #TeamEurope #OurTimeOurPlace https:t.coCousxUKFcC pic.twitter.comD8PHXmhFlO — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 27, 2025 19.50 In bunker il tee shot di Burns alla tre. 19.48 On fire Shane Lowry!! L’irlandese imbuca il secondo putt consecutivo e porta l’Europa 2UP 19.47 Hatton non sbaglia il putt per pareggiare la buca da più o meno dalla stessa distanza di Fitzpatrick. 19.47 Bruttissimo errore di Fitpatrick che alla due sbaglia un putt da circa due metri per vincere la buca vanificando così lo splendido secondo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
