LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 grande equilibrio nei Fourballs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Birdie sia per Cantlay che per Fitzpatrick. Si rimane in perfetta parità nell’ultimo incontro in campo. 20.16 Scende alla fine il putt per l’eagle di Fitzpatrick. La palla si allontana dalla buca con gli americani che non concedono il birdie ma vogliono far giocare l’europeo 20.15 Non sbaglia Rose, che trova il quinto birdie in sei buche della sua carta. E nonostante ciò gli americani sono 1UP 20.13 Scheffler trova il birdie dalla lunga distanza e, quantomeno, salva la buca spostando tutta la pressione sulle spalle degli europei. Per la prima volta in questa Ryder Cup l’americano sta giocando al suo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

USA-Europa 3.5-8.5, grande equilibrio nei Fourballs