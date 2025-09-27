LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 grande equilibrio nei Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Birdie sia per Cantlay che per Fitzpatrick. Si rimane in perfetta parità nell’ultimo incontro in campo. 20.16 Scende alla fine il putt per l’eagle di Fitzpatrick. La palla si allontana dalla buca con gli americani che non concedono il birdie ma vogliono far giocare l’europeo 20.15 Non sbaglia Rose, che trova il quinto birdie in sei buche della sua carta. E nonostante ciò gli americani sono 1UP 20.13 Scheffler trova il birdie dalla lunga distanza e, quantomeno, salva la buca spostando tutta la pressione sulle spalle degli europei. Per la prima volta in questa Ryder Cup l’americano sta giocando al suo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Come scrive oasport.it
2025 Ryder Cup Day 1 results, scores: Europe in command, mounting 1st Friday lead on U.S. soil in two decades - The Europeans dominated the middle portion of the front nine and put blue flags all over the leaderboard as groups made the turn. Riporta cbssports.com