LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 ci siamo! Iniziano i fourball!

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Ci prova anche Rose ad attaccare l’asta! E ci riesce! Palla più vicina! 18:48 2° colpo alla 1 di Fleetwood. Palla buona ma avrà un putt ancora dalla media distanza. 18:45 Partenza perfetta anche per i due della team USA. Palla in pista per Scheffler e boccia incredibile di Dechambeau che la mette praticamente davanti al green!!! 18:44 Ottimo avvio di gara per i due Europei. Entrambi in fairway i due pupilli di Donald. 18:42 Presentazione del 2° match. Partirà Justin Rose! 18:41 Sbaglia anche Young. Piccolo regalo dagli U.S.A. Match che rimane in parità. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 35 85 ci siamo iniziano i fourball

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, ci siamo! Iniziano i fourball!

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025Ryder Cup: McIlroy & Lowry out first for Europe in fourballs - listen and follow live - Sergio Garcia and Luke Donald are the only other European pairing to win their first four foursomes matches together (2004 and 2006). Secondo bbc.com

live ryder cup 2025Ryder Cup 2025 live updates: Europe continues to crush USA during Day 2 - Day 2 of the 2025 Ryder Cup rolls on as Team Europe holds a 5 1/2- Segnala nypost.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025