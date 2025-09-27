CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Ci prova anche Rose ad attaccare l’asta! E ci riesce! Palla più vicina! 18:48 2° colpo alla 1 di Fleetwood. Palla buona ma avrà un putt ancora dalla media distanza. 18:45 Partenza perfetta anche per i due della team USA. Palla in pista per Scheffler e boccia incredibile di Dechambeau che la mette praticamente davanti al green!!! 18:44 Ottimo avvio di gara per i due Europei. Entrambi in fairway i due pupilli di Donald. 18:42 Presentazione del 2° match. Partirà Justin Rose! 18:41 Sbaglia anche Young. Piccolo regalo dagli U.S.A. Match che rimane in parità. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, ci siamo! Iniziano i fourball!