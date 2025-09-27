LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-8.5 altro dominio europeo nei foursome!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:09 Scottie Scheffler ha, fin qui, perso tutti e 3 i suoi match. Fuori Ludvig Aberg questo pomeriggio che non ha trovato il suo ritmo sui green e anzi, ha faticato. 18:06 Fondamentale rimanere a galla per gli Stati Uniti e non disunirsi proprio nel sabato pomeriggio. Nel caso andassero come ieri, l’Europa rischierebbe di allungare fino ad 11 punti a soli 3 dalla vittoria in terra straniera. 18:04 Il vantaggio del team europeo è stato costruito dal capitano Luke Donald sapientemente basandosi soprattutto sugli accoppiamenti dei foursome. 6 degli 8 punti e mezzo, infatti, sono arrivati fin qui dalla formula del mattino. 🔗 Leggi su Oasport.it

