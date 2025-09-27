LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-7.5 Rahm e Hatton regalano un altro punto al team europeo

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Tocca a Russell Henley per il putt che può certamente tenere in vita gli USA in questo match. 17:28 Buonissima palla di Hovland, anche se il backspin l’allontana dalla buca dopo aver passato tutti gli ostacoli pericolosi. MacIntyre potrà provarci col putt per il 2 Up, ma non è una situazione scontata. 17:27 Scheffler arriva anche in buona posizione sul green, buono per i due putt. Ora tocca a Hovland dal fairway. 17:25 Primo a colpire ora è Scheffler, che ha un bel problema da risolvere con l’arrivo in green dal secondo taglio di rough alla 16. 17:22 Centro fairway per MacIntyre alla 16 col drive, secondo taglio di rough a sinistra per Henley. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 35 75 rahm e hatton regalano un altro punto al team europeo

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-7.5, Rahm e Hatton regalano un altro punto al team europeo

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025Ryder Cup 2025 live updates: News, scores and highlights from USA vs. Europe Day 2 - Day 2 of the 2025 Ryder Cup rolls on as Team Europe holds a 5 1/2- Come scrive nypost.com

live ryder cup 2025Ryder Cup: McIlroy & Fleetwood win foursomes point but US fighting back - Bryson wonders over to the fans who greet him with his song and he revels in it, fist pumping and demanding more from the fans. Si legge su bbc.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025