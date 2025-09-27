LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-7.5 Rahm e Hatton regalano un altro punto al team europeo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Tocca a Russell Henley per il putt che può certamente tenere in vita gli USA in questo match. 17:28 Buonissima palla di Hovland, anche se il backspin l’allontana dalla buca dopo aver passato tutti gli ostacoli pericolosi. MacIntyre potrà provarci col putt per il 2 Up, ma non è una situazione scontata. 17:27 Scheffler arriva anche in buona posizione sul green, buono per i due putt. Ora tocca a Hovland dal fairway. 17:25 Primo a colpire ora è Scheffler, che ha un bel problema da risolvere con l’arrivo in green dal secondo taglio di rough alla 16. 17:22 Centro fairway per MacIntyre alla 16 col drive, secondo taglio di rough a sinistra per Henley. 🔗 Leggi su Oasport.it
