LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-6.5 McIlroy e Fleetwood muovono il punteggio per gli europei
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 HOVLAND METTE IL PUTT! 1 Up Europa dopo la 14! 17:00 Bravissimo Cantlay, da posizione difficile in rough mette la palla non lontana dalla bandiera. Potrebbe anche bastare per pareggiare la buca. 16:59 Scheffler costretto a tentare il birdie dal bordo green lontano, rispetto alla buca, della 14. Gli va appena lungo a sinistra (comunque un bel tentativo), ora la chance ce l’ha Hovland. 16:58 E bravo anche Hatton che manda la palla alla 15 non lontana dall’asta, posta oggi a sinistra. Una posizione che, nella durezza della stessa 15, ha i suoi ottimi elementi favorevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
