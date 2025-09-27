LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-10.5 McIlroy e Lowry danno ulteriore spinta!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43 Il pubblico americano prova a far coraggio ai suoi beniamini, ma è un dato di fatto che per gli USA in questo momento è tutto meno che facile. Anzi, da sette punti indietro c’è un’enorme difficoltà. 23.40 Diciamo che Lowry non sta facendo nulla per nascondere la propria felicità urlandola al cielo (anzi alle nuvole, visto che ora ci sono quelle). 23.39 Se ne va a sinistra il putt di Thomas, match finito! USA-Europa 3,5-10,5: Rory McIlroyShane Lowry battono Justin ThomasCameron Young 2 Up! 23.38 Match 1 al punto di svolta: o Thomas imbuca o per McIlroy e Lowry è match vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
