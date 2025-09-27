LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 2.5-5.5 Vecchio Continente avanti in 3 foursome su 4
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Situazione attuale 3 Up Bryson DeChambeau-Cameron Young vs Matt Fitzpatrick-Ludvig Aberg (buca 14) 4 Up Harrish English-Collin Morikawa vs Rory McIlroy-Tommy Fleetwood (buca 13) 2 Up Xander Schauffele-Patrick Cantlay vs Jon Rahm-Tyrrell Hatton (buca 12) 2 Up Russell Henley-Scottie Scheffler vs Robert MacIntyre-Viktor Hovland (buca 10) 16:18 Hatton non glielo consente! 2 Up per l’Europa nel match 3, che ora cerca di portare decisamente dalla propria parte! 16:17 Bel putt di Cantlay alla 12, si assicura il par e vorrebbe tenere vivo il match 3. 16:14 Intanto dopo la buca 13 McIlroy e Fleetwood restano 4 Up. 🔗 Leggi su Oasport.it
